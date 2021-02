Italijanski veleposlanik v Demokratični republiki Kongo Luca Attanasio je bil včeraj dopoldan na poti na zahodu države, kjer naj bi si v mestu Rutshuru ogledal projekt šolske menze skupaj z uslužbenci Svetovnega programa za hrano, organizacije OZN, ki je lani dobila Nobelovo nagrado za mir. Pot so začeli v mestu Goma in se podali severno po glavni cesti, blizu tromeje z Ruando in Ugando, ki je bila označena za varno, zato konvoj dveh vozil, v katerem je bil po poročanju La Repubblice tudi vodja delegacije Evropske unije, skupno pa sedem oseb, ni imel oboroženega spremstva. Izkazalo se je, da je bila varnost lažna.

Kakšnih 25 kilometrov severno od Gome, kjer se cesta v narodnem parku Virunga približa vulkanu Nyiragongo, je skupina šestih oboroženih moških napadla vozili. Po poročanju italijanskih medijev so očitno hoteli ugrabiti osebje OZN. Streljali so v prvo vozilo in ubili voznika Mustapha Milambo, v gozd pa odpeljali veleposlanika in njegovega osebnega varnostnika Vittoria Lacovaccija. V bližini je bila vojaška enota, ki je slišala strele in posredovala, v streljanju je bil varnostnik ubit, veleposlanik pa ranjen in je kasneje podlegel poškodbam v bolnišnici.

Odgovornosti za dejanje v narodnem parku, znanem po gorskih gorilah, ni prevzel nihče. Oblasti v DR Kongu pravijo, da na tem območju deluje več kot deset oboroženih skupin. Po njihovem so za napad najverjetneje odgovorni pripadniki Demokratičnih sil za osvoboditev Ruande, hutujske skupine, ki so jo ustanovili pripadniki enot, odgovornih za genocid v Ruandi.

Veleposlanik Attanasio je bil star 43 let in je prej služboval v Bernu, Casablanci in Abuji v Nigeriji. Ambasador v Kinšasi je bil od septembra 2017, navaja La Repubblica.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je zaradi dogodka predčasno zapustil zasedanje šefov diplomacij članic EU v Bruslju in se vrnil domov. Napovedal je, da bo zahteval podrobno preiskavo, ki jo napovedujejo tudi v Kongu. ba, agencije