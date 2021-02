Nasutje v Stanežičah bi pometli pod preprogo

Ljubljana je zelena prestolnica z okoljskimi težavami. Samo v zadnjem mesecu smo lahko brali odmevne zgodbe o smrdljivem odpadnem blatu ob Savi v Sneberjah, odlaganju gradbenega materiala v Stanežičah in o velikem požaru na deponiji avtomobilov v Kašlju. Zgodbe z obrobja Ljubljane, kjer lahko le sanjajo o potopnih zbiralnicah odpadkov, »zero waste načrtih«, trajnostnem prometu in vsem tistem, kar je mestu leta 2016 prineslo laskavi naziv zelene prestolnice Evrope. Leta 2021 bodo ti kraji mogoče dobili kanalizacijo, če bo sreča, še kakšen pločnik in prehod za pešce.