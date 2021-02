Popotovanje v postvirusno noč

Odprla sem omaro in strmela v njen levi prekat, morala sem izgubiti orientacijo. Bilo mi je, kakor da zrem v zapuščeno provinco nekega tujega kontinenta. Kje naj začnem in kam naj se obrnem? Vzhod, zahod, desno krilo z žepi? Levi prekat moje omare je tisti s palico in obešalniki. Tam visijo zlikane obleke, kakor je za omare v navadi, a kaj, ko mi že nekaj časa ni v navadi, da bi prekat z obešalniki in oblekami odpirala, se vanj ozirala ali iz njega celo kaj izbrala. Že mesece shajam s hlačami in puloverji iz domačnega predala spodaj desno, včasih pa kar direktno s stojala za sušenje perila, hitro, brez likanja in komot: saj nihče ne gleda.