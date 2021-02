Prvi trije krogi spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu so že nakazali nekatera razmerja, ki pa še niso povsem realna zaradi okužb s koronavirusom med pripravami. Domžale pričakovano in Olimpija nepričakovano sta najboljši moštvi pomladi s po sedmimi točkami, zato se jutri ob 15.30 v Stožicah obeta spektakularen derbi Ljubljanske kotline. Domžalčani so z učinkovito igro že na pripravljalnih tekmah nakazali, da bodo hit pomladi, potem ko so imeli jeseni velike težave z okužbami s covidom-19. Varovanci Dejana Djuranovića prekipevajo od samozavesti, zasedba je uravnotežena kombinacija mladih in izkušenih, zato so se izjemno hitro vključili v boj za Evropo, ki je sicer vsakoletni cilj kluba.

Olimpija je presenečenje, saj je konkurenca ni jemala resno po veliki zimski čistki, ko je odšlo 14 igralcev, strokovni štab iz Hrvaške z Dinom Skenderjem na čelu ter športni direktor Mladen Rudonja, ki je klubu povzročal le škodo. Novi trener Goran Stanković je zelo hitro povezal niti zasedbe z lokalnim, ljubljanskim pridihom in zgradil moštvenega duha. Klub se je vrnil h koreninam z zavezo, da bo ekipo gradil iz domačih fantov, od katerih bo imel korist ves slovenski (reprezentančni) nogomet. Z okrepitvami (Delamea Mlinar, Perović, Maksimenko, Savić, Čorić) je konkurenci tudi poslal jasno sporočilo o šampionskih ambicijah. Olimpija je v treh tekmah zaostanek treh točk za Mariborom spremenila v prednost dveh, lahko pa bi bila tudi štiri, če bi v nedeljo zmagala v Kidričevem. Težava za tehnično bolje podkovane Ljubljančane je bila slaba igralna površina, saj je daleč od preproge izpred več kot desetih let, ko je bilo Kidričevo baza slovenske reprezentance in se je v njem tlakovala pot na svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010.

Če je v Ljubljanski kotlini veselo nogometno razpoloženje, saj blesti tudi Bravo z nizom desetih tekem brez poraza, s katerim se je vključil v boj za evropsko vozovnico, gorijo rdeči alarmi v Mariboru in Kopru. Maribor s poraznim spomladanskim startom z le dvema osvojenima točkama plačuje davek zaradi okužb s koronavirusom, saj so se jim priprave povsem sfižile. A težava ni le covid-19, saj je kljub okužbam Aluminij osvojil pet točk, Mura pa štiri, ampak tudi odločitve trenerja Maura Camoranesija, ki iz tekme v tekmo menja sistem igre in igralsko zasedbo, zato ni prave uigranosti. Podoba Maribora na igrišču je brez ideje in volje, igra je počasna, udarna napadalca Mlakar in Matko sta povsem iz forme. Pred Mariborčani sta tekmi resnice z gostovanjem jutri v Sežani, kjer so doslej na vseh treh tekmah doživeli poraz, in velikim derbijem z Olimpijo v soboto v Ljudskem vrtu.

Koper je s tremi zaporednimi porazi zapravil ves kapital, ki si ga je priigral jeseni. Tudi novi trener Rodolfo Vanoli ni prinesel še nobenega napredka. Sprememba igre v sistem s tremi branilci se mu je povsem ponesrečila, saj je klubu prinesla najhujši poraz v sezoni (0:3). Kot vse kaže, v Kopru težava ni v trenerju, ampak igralcih, ki kljub izkušnjam delajo začetniške napake, predvsem pa niso ekipa z moštvenim duhom. Preveč je takšnih, ki v drugih klubih, ki imajo evropske ambicije, ne bi igrali, saj so njihove kariere v očitnem zatonu.