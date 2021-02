Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo nocoj ob 21. uri z Atleticom odigral prvo tekmo osmine finala proti zmagovalcu lige prvakov iz leta 2012 Chelseaju. Še uglednejšega tekmeca jutri pričakuje Josip Iličić, ki bo z Atalanto gostil Real Madrid.

Nemalo pozornosti bo deležen dvoboj najboljših napadalcev minule sezone Cira Immobileja pri Laziu in Roberta Lewandowskega pri Bayernu. Italijan je s 36 zadetki v italijanskem prvenstvu lani osvojil naziv najboljšega strelca evropskih lig, medtem ko je Poljak decembra prejel nagrado Mednarodne nogometne zveze za najboljšega nogometaša. »Robert je popoln napadalec in verjetno najboljša devetica na svetu, zato bomo morali biti zelo previdni. Kar težko verjamem, da sem ga premagal in osvojil zlato kopačko,« se dvoboja veseli Ciro Immobile , ki želi Lewandowskega zdaj ugnati še na igrišču.

Aktualni evropski prvak Bayern München bo v svojem 13. zaporednem nastopu v osmini finala prvič v zgodovini zaigral proti Laziu, ki je v izločilnih bojih lige prvakov nazadnje nastopil leta 2000. Nemški predstavniki na papirju veljajo za izrazite favorite za zmago, a vse od osvojitve naziva svetovnega klubskega prvaka v Katarju ne igrajo na želeni ravni. Po prihodu z Bližnjega vzhoda so v prvenstvu najprej remizirali proti Arminii Beifield (3:3), v soboto pa jim je tretji poraz zadal Eintracht iz Frankfurta (1:2). »Ligo prvakov moramo pričakati v vrhunski formi. Gre za posebne tekme, zato od svoje ekipe pričakujem, da bo zanje izdatno motivirana. Vemo, kako moramo igrati, in to moramo pokazati od prve minute. Svojim igralcem povsem zaupam in verjamem, da bodo izpolnili načrt, ki smo ga pripravili,« je na novinarski konferenci pred tekmo povedal trener Bavarcev Hansi Flick .

Atletico Madrid – Chelsea

V španskem tisku pred nocojšnjim obračunom Atletica proti Chelseaju še vedno odmeva neuspeh Madridčanov v domačem prvenstvu proti osmouvrščenemu Levanteju (0:2). Čeprav je bil to šele njihov drugi poraz v la ligi, pa se po le eni zmagi na zadnjih štirih tekmah prednost pred mestnim tekmecem in najbližjim zasledovalcem Realom vztrajno topi in ob odigrani tekmi manj znaša le še tri točke. »Ne bom iskal izgovorov. Prvenstva se vedno odvijajo na podoben način in vsi se v določenem trenutku srečujemo s težavami,« meni trener Atletica Diego Simeone. Težave so za Argentinca in njegovo moštvo velike, saj proti Angležem bo mogel računati na poškodovane Joseja Gimeneza, Yanicka Carrasca, Šimeta Vrsaljka in Hectorja Herrero, zaradi prepovedi igranja pa bo doma ostal tudi Kieran Trippier.

Zaradi zdravstvenih ukrepov španske vlade se bosta kluba sicer pomerila v Bukarešti, kar bi moralo Londončanom nekoliko olajšati nalogo pred povratno tekmo prihodnji mesec v Londonu. »Jasno je, da bo Atletico v slabšem položaju, ker ne bo igral doma. O tem sploh ni debate,« pravi Thomas Tuchel, ki bo po prihodu v klub pred tremi tedni in pol debitiral na klopi Chesleaja v ligi prvakov. Nemec si je za nadaljevaje svojega trenerskega poslanstva izbral zelo negotovo okolje, saj je lastnik kluba Roman Abramovič od leta 2011 zamenjal že enajst strategov, Tuchlu pa januarja ponudil zgolj 18-mesečni dogovor. »Tudi če bi podpisal pogodbo za štiri leta in pol, bi me odpustili, če bi bili z menoj nezadovoljni,« je prepričan 47-letnik.