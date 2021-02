Medtem ko so se v dolini Dragonje prvih zvončkov razveselili že lani kmalu po Miklavžu, so bili v Ljubljani beli znanilci pomladi zaradi vlage in pomanjkanja sonca letos nekoliko bolj pozni. Prvi zvončki so v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani na plano pokukali v začetku februarja, zdaj pa so s svojimi belimi cvetovi že povsem pobelili zelenice vrta med Ižansko in Dolenjsko cesto. Ravno prav, saj se bliža Festival zvončkov, zdaj že tradicionalna prireditev ljubljanskega botaničnega vrta.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so sicer tako kot številni drugi organizatorji prireditev tudi v Botaničnem vrtu načrtovane aktivnosti v sklopu letošnjega Festivala zvončkov delno preselili na splet. Kot so pojasnili, bo nekaj dogodkov vendarle potekalo tudi v živo. Festival bo trajal od petka, 26. februarja, do nedelje, 28. februarja. Vsak festivalski dan bo od 10. ure do 17.30 v Botaničnem vrtu potekala prodaja posebnih sort zvončkov, pripravili bodo razstavo izdelkov, obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi prav posebnega lova za zvončki v tropskem rastlinjaku. V petek ob 16. uri, v soboto ob 11. in ob 14. uri ter v nedeljo ob 11. uri bo pod imenom Znanilci pomladi potekalo vodenje v živo. Vodenje bo omejeno na devet ljudi, obvezne so predhodne prijave in predhodno plačilo štirih evrov za udeležbo.

Nekatera predavanja in delavnice bodo medtem dosegljivi prek spleta. V petek bo tako ob 17. uri spletno predavanje pomočnice vodje Botaničnega vrta Blanke Ravnjak Zvončki v kulturi, uro kasneje pa še spletno predavanje vodje Botaničnega vrta Jožeta Bavcona z naslovom Slovenski zvončki v svetu. Prav tako v petek bodo ob 10. uri na facebook strani Botaničnega vrta objavili posnetke treh različnih delavnic za otroke. Brezplačni videoposnetki bodo na voljo do nedelje zvečer.