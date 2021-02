Na Gorenjskem so bili policisti minuli konec tedna obveščeni o treh nesrečah v gorah, v katerih so morali ukrepati gorski reševalci. V nedeljo so bohinjski reševalci pomagali planincu, ki mu je zdrsnilo na območju Bogarja. V nesreči na območju Kamnika je posredovala gorska policijska enota s policijskim helikopterjem in združeno ekipo za reševanje na Brniku, ko si je planinka ob zdrsu na spolzki gozdni poti s planine Kisovec proti Svetemu Primožu poškodovala nogo.

Že v petek pa je planinka zdrsnila in padla na spolzkem terenu nad Gozdom pod Kriško goro. V soboto je planincu na zaledeneli poti zdrsnilo pri Martuljških slapovih in je padel. S kraja ga je odpeljal helikopter Slovenske vojske.

Bojan Kos s kranjske policijske uprave je sporočil, da je bilo konec tedna v gorah veliko pohodnikov in turnih smučarjev. Na bolj obiskanih planinskih turah jih je na nevarnost opozarjala tudi gorska policijska enota. Kot je navedel, so zdrsi in padci najpogostejši vzrok za planinske nesreče. Policija zato poziva k previdnosti in pozornosti na kvaliteto terena. Podlaga se namreč spreminja. Ponekod je še led, drugje lahko tudi listje in blato. Vsekakor je teren povečini drseč.

Tudi splošna nevarnost proženja snežnih plazov nad gozdno mejo na prisojnih pobočjih je velika. Ozračje se ogreva, kar vpliva tudi na snežno odejo v visokogorju in sredogorju. V zadnjih dneh so strokovnjaki opažali plazove mokrega sprijetega snega na prisojnih legah. Ta pojav bo v prihodnjih dneh še izrazitejši, saj se bo ozračje še bolj ogrelo. Na strmih travnatih območjih se lahko sprožijo talni plazovi. Tudi na osojnih legah se snežna odeja preobraža. Nekatera pobočja so stabilna, v nekaterih grapah pa je še vedno nepredelan sneg. Grebeni so spihani in poledeneli, Kos navaja podatke službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič.

Previdnost in odgovorno ravnanje sta torej nujna, saj so razmere v visokogorju zahtevne. Preverite jih že doma, dodatno pa na terenu. Uporabljajte ustrezno opremo, v gore ne hodite sami. Če se kljub vsem pripravam in varnostnim ukrepom zgodi nesreča, takoj pokličite številko za klice v sili 112. mfr