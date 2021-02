Trčenja z divjadjo: Na cestah največkrat padejo srne

Lani je bilo na naših cestah povoženih več kot 6200 divjih živali. Policija je prejela dobrih 900 prijav takšnih nesreč, v njih so se tri osebe huje poškodovale. Zvočna in svetlobna odvračala so se izkazala za učinkovita, je pa trkov seveda še vedno zelo veliko.