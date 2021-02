Ob tem dnevu je bilo še posebej slovesno na spletnih straneh stranke SDS, zlasti na odseku za facebook. Napisali so, da moramo biti ponosni, ker je naš jezik eden redkih iz skupine indoevropskih jezikov, ki je ohranil dualizem. Po množici protestov, da dualizem nima zveze z dvojino, so priložnostni SDS-slavisti zapis malce popravili in napisali: »ohranili dualizem – dvojnino«. Ob novih protestih in norčevanju ljudstva so izpustili dualizem, a ostala je dvojnina.

Po mnenju SDS je naš jezik skozi zgodovino ohranil dvojnino. Če izhajamo iz misli in del naše edine prave stranke, ima torej slovenščina ednino, dvojnino in množnino. Tega res nima noben drug jezik na svetu.

