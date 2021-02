Jezen sem nase, ker sem volil SMC

Danes sem žalosten in precej jezen nase, ker sem volil SMC. Nasedel sem njihovemu programu 2018–2022 in verjel obljubam Mira Cerarja, da bodo visoko moralni in da ne bodo nikoli izdali svojih volilcev. Da ne bodo pajaci in nikomur krinka za nečednosti. Zdaj sem soočen s tem, da ima Jelinčič, četudi ga osebno prav visoko ne cenim, prav, da je »narod glup«. Kako sem lahko bil tako neumen, da sem nasedel SMC?