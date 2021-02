V Avstriji, ki nam je velikokrat za zgled, se je država odpovedala davku na dodano vrednost, poleg tega pa še subvencionira ceno teh zaščitnih mask. S tem Avstrija omogoča svojim državljanom in davkoplačevalcem poceni dostop do zaščite pred koronavirusom. Avstrija je na tak način dokazala, da ji boj proti virusu in zdravje državljanov res nekaj pomenita. Nasprotno pa pri nas s temi maskami država še kuje dobičke in s tem dokazuje, da ji ni kaj dosti mar za zdravje državljanov. Ali je to sramota, naj vsak presodi sam.

Če nato primerjamo še podatke o številu smrti s covidom med Slovenijo in Avstrijo, nam to marsikaj pove. V Sloveniji je bilo konec prejšnjega meseca na milijon prebivalcev 1679 smrti, v Avstriji pa 852. Slovenija ima torej skoraj dvakrat več smrti od Avstrije.

Tudi primerljivi podatki s sosednjimi državami iz bivše Jugoslavije kažejo podobno sliko. Tako je dnevno število okuženih v sosednji Hrvaški praktično petkrat manjše od Slovenije. Podobno slaba razmerja imamo tudi v primerjavi z Bosno in Srbijo. Za te katastrofalne rezultate pa Janševa vlada ne išče vzrokov pri sebi in svojih prepoznih in nedoslednih ukrepih, temveč za to obtožuje ljudi, opozicijo in medije, češ da smo nedisciplinirani. Slovenci naj bi bili torej v soseščini nekakšen otok po nediscipliniranosti. Potem pa se najdejo še nekakšni psihologi, ki to utemeljujejo, češ da imamo Slovenci sindrom Martina Krpana, ki ni spoštoval pravil in zakonov, ko je švercal sol. Pa razumi, kdor more.

Nedavno so imeli tiskovno konferenco trije predsedniki koalicijskih strank, kjer so v slogu triumvirata razlagali okoliščine in ukrepe v zvezi s pandemijo. Vsa scenografija me je spominjala na neke druge čase in države, ki nam ne bi smele biti vzor. Glavno vlogo pa je imel predsednik vlade in zdravstveni minister v eni osebi. Nekje sem prebrala, da je bil pri nas zdravstveni minister vedno zdravnik, sedaj pa se je prvič zgodilo, da je to postal kar bolnik. Glede učinkovitosti ukrepov in rezultatov boja s pandemijo bo ta trditev verjetno kar držala.

Če ocenimo ukrepe Janševe vlade proti koronavirusu, lahko ugotovimo, da smo v svetovnem vrhu po številu okuženih in številu smrti. V svetovnem vrhu smo tudi po dolžini trajanja (+ sto dni) omejevalnih ukrepov s policijsko uro in prehajanjem občin. Epidemiologi pa pri tem niso nič krivi, ker jih je Janša že davno »odpikal«. Tako to borbo in ukrepe proti pandemiji vodi trojka, obramboslovec, agronom in politolog, kar je v svetu unikum. Zato so tudi takšni rezultati in komentar tega dejstva ni potreben.

Petra Lužnik, Ljubljana