»Tudi če imate denar, če z denarjem ne morete kupiti cepiva, to, da imate denar, ne pomeni ničesar,« je dejal Tedros po pogovorih z nemškim predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je Tedros poudaril pomen globalnega dostopa do cepiv.

»Če tega virusa ne bomo premagali povsod, ga ne moremo premagati globalno. Nekje bo našel varno zavetje in lahko udari nazaj,« je še dejal Tedros. Opozoril je, da lahko države, ki zaostajajo v cepljenju proti covid-19, postanejo »gojišče novih različic,« virusa.

Ne da bi države poimensko navedel, je generalni direktor WHO še dejal, da so se nekatere bogate države neposredno obrnile na proizvajalce cepiv za sklenitev pogodb, s tem pa se je zmanjšala količina cepiv proti covidu-19 v okviru pobude Covax.

Steinmeier se je strinjal, da samo denar ni rešitev, in dodal, da so cepiva še vedno »redka dobrina«. Nemški predsednik ni želel podrobneje opredeliti, koliko odmerkov cepiva bo donirala Nemčija in kdaj, je pa dejal, da je delitev cepiv v interesu vseh.

»To ni lahko, vendar gre za vprašanje človečnosti,« je še dejal nemški predsednik. Dejal je še, da je razdeljevanje cepiv, testov in zdravil med pandemijo »lakmusov test globalne solidarnosti.«

Nemčija se je sicer po navedbah dpa obvezala, da bo za Covax prispevala 1,5 milijarde evrov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v zadnjih dneh bogate države pozval, naj čim prej podarijo od štiri do pet odstotkov lastnih zalog cepiv proti covidu-19.