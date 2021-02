Strokovnjaki ZN za človekove pravice so zato 8. februarja znova pozvali države, naj pospešijo repatriacijo svojih državljanov, ki se nahajajo v prenapolnjenih begunskih centrih na severovzhodu Sirije, na svoji spletni strani spominja Birn.

V centrih je približno 27.000 otrok, več kot dve tretjini jih je iz Iraka. Med preostalimi jih je najmanj 130 z območja Zahodnega Balkana, od tega največ, okoli 70, iz BiH. Okoli 40 jih je iz Albanije, približno 20 iz Severne Makedonije, vsaj dva pa iz Črne Gore, navaja Birn. Gre za otroke, ki so jih na Bližnji vzhod prepeljali starši, ki so se pridružili nekdanji Islamski državi (IS).

Kot opozarja Birn, je zadnja organizirana repatriacija državljanov BiH iz Sirije potekala decembra 2019. Takrat so domov prepeljali 24 ljudi, med njimi 11 otrok in šest žensk ter sedem nekdanjih borcev IS. Medtem ko so otroke in ženske vključili v program rehabilitacije, so moške, ki so se borili na strani IS, obtožili terorizma. Po tej repatriaciji se je vsa komunikacija glede nadaljnjih postopkov med Sarajevom in lokalnimi oblastmi v Siriji ustavila, opozarja Birn.

V Albaniji so medtem povedali, da potekajo pogovori o repatriaciji 35 otrok in žensk iz Sirije, a še ne vedo, kdaj in kako bodo te ljudi dejansko vrnili v domovino. Nevladne organizacije v Albaniji ocenjujejo, da repatriacije zagotovo ne bo pred koncem aprila, ko bodo v državi potekale parlamentarne volitve.

Vlada v Skopju je potrdila, da v begunskih centrih v Siriji na repatriacijo v Severno Makedonijo čaka manj kot 20 otrok, prav tako imajo v Podgorici podatke o dveh otrocih, ki čakata na vrnitev v domovino. V Severno Makedonijo se je sicer doslej vrnilo 80 njenih državljanov iz Sirije, med katerimi so jih 27 ovadili terorizma. V Črno Goro se je na podlagi repatriacije vrnilo deset ljudi, med njimi tudi nekaj otrok in ženska. Vsi so pod nadzorom črnogorskih oblasti.

Birn še poroča, da o državljanih Srbije, ki so bili povezani z IS, ni uradnih podatkov, po neuradnih ocenah pa je v begunskih centrih v Siriji najmanj 20 ljudi iz Srbije. A s strani Beograda ni nobenih poskusov, da bi svoje državljane vrnili domov, dodaja.