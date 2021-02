Ikea bo v Ljubljani v četrtek vendarle odprla vrata za kupce - tako na spletu kot v trgovini -, pri čemer bodo veljali strogi ukrepi: za vstop v trgovino bo potrebna rezervacija, od danes naprej jo je mogoče pridobiti na njihovi spletni strani Ikea.si. Brez nje vstop ne bo mogoč, saj je lahko v trgovini za zdaj samo 700 kupcev na enkrat. Tisti, ki bodo želeli prek spleta kupljeno blago prevzeti, bodo to lahko storili z dokazilom o nakupu.

Kot je pojasnil Cas Lachaert, vodja trga pri IKEA Slovenija, računajo, da povprečen kupec v trgovini prebije dve uri, zato bodo razpoložljive rezervacije temu prilagojene. »Takšen režim bo veljal dokler bo veljala trenutna omejitev števila kupcev glede na površino trgovine,« je še pojasnil. Rezervacije bodo časovno razporejene, čas obiska bo na spletu izbral kupec sam.

Ločena vhod in izhod

Parkirišče okoli Ikee, ki je nedaleč od Šmartinske ceste, neposredno ob BTC oziroma ob Kristalni palači, je za zdaj ograjeno; dostop bo tako možen samo skozi en vhod, do katerega bo peš, s kolesom ali z avtom mogoče priti prek velikega krožnega križišča na koncu Hale A v BTC. Urejen bo tudi ločen izhod s parkirišča.

Po trinajstih letih ugibanj, namigov in želja bo torej Ikea, ena najbolj prepoznanih trgovskih verig s pohištvom in podobnimi izdelki na svetu, v Sloveniji odprla trgovino. »Če pogledate trgovino od zunaj, je taka kot druge - modra in z rumenim napisom,« je pojasnil Lachaert. Razlike so v podrobnostih, saj se tržišča med seboj razlikujejo. »Če na japonskem velja, da moramo računati tudi na vsega osem kvadratnih metrov veliko dnevno sobo, je v Sloveniji drugače,« je ilustriral sogovornik. Za slovensko dnevno sobo ocenjujejo, da je v povprečju velika 25 do 30 kvadratnih metrov. Kot primer razlike je še navedel, da velika, prostorna jedilna miza v pariški trgovini ne bi bila na enem najbolj vidnih mest v razstavni sobi s takšni, pohištvom, saj so pariška stanovanja manjša in redki kupuje večje jedilne mize, v Sloveniji je drugače.

Trgovina tako ponuja domala vse, kar je mogoče najti v tistih v Vilešu, Celovcu, Zagrebu ali Gradcu. Le tisto, kar kupec na sprehodu skozi trgovino vidi razstavljeno, se razlikuje, saj pazijo, da niso vse trgovine enake, okusi kupcev v različnih državah pa so tudi različni.

Cene med temi trgovinami se lahko razlikujejo, saj cene določajo za posamezne države, razlike so tudi v davčnih stopnjah, konkurenci, povpraševanju in podobnem, so še pojasnili.