V nedeljo se je sicer v bolnišnicah po podatkih vlade zdravilo 584 ljudi s covidom-19, intenzivno nego pa je potrebovalo nadaljnjih 104. Iz bolnišnic so jih odpustili 13. Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 sodelujeta državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte in ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš Mojca Kirbiš. Več sledi, spodaj povezava do videoprenosa tiskovke.