V nedeljo so v Sloveniji opravili 1428 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih jih je bilo 247, kar pomeni 17,3 odstotka. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19. Opravili so tudi 8551 hitrih testov, pri čemer se pozitivne primere naknadno potrjuje s PCR-metodo testiranja. Včeraj se je sicer v bolnišnicah po podatkih vlade zdravilo 584 ljudi s covidom-19, intenzivno nego pa je potrebovalo nadaljnjih 104. Iz bolnišnic so jih odpustili 13. Dan pred tem je število pozitivnih znašalo 416, delež pozitivnih PCR-testov pa je v soboto znašal dobro petino. Sedem dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 744. Še vedno se nahajamo v oranžni fazi sproščanja ukrepov, za prehod v rumeno fazo pa mora število hospitaliziranih pasti pod 500, sedemdnevna incidenca pa pod 600.

Na ravni države se je dvotedenska incidenca ustavila pri 522, še naprej pa ostaja najvišja v Obalno-kraški regiji, kjer znaša 744. Sledijo Primorsko-notranjska, Gorenjska in Pomurska regija. »V Evropski uniji ostajajo štiri države tiste, ki imajo višjo 14-dnevno incidenco od Slovenije. To so Španija, Češka, Portugalska in Latvija. Gre za podatke ECDC (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni), ki so sicer bili objavljeni v četrtek. Ta četrtek pričakujemo osvežene podatke. A ti podatki kažejo, da razmere v Sloveniji resnično niso tako stabilne, kot bi si želeli,« je epidemiološko sliko pospremila vladna govorka Maja Bratuša. Danes smo v Sloveniji prejeli 22.230 odmerkov Pfizerjevega cepiva.