Kot navajajo ljubljanski policisti, je Anis Ličina, ki je bil tudi že predhodno kazensko ovaden, nasilnost vseskozi poudarjal v svojih govorih in vabilih. Neprijavljen protest se je nato 5. novembra lani dejansko zgodil in bil tudi nasilen, saj je prišlo tako do napadov na policiste in novinarje, kot do uničevanja tako zasebne kot družbene lastnine. Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen do treh let zapora.

Policisti so tudi zapisali, da je 39-letni Ljubljančan skupaj s 30-letnikom, ki je prav tako iz Ljubljane, osumljen tudi storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje. To naj bi storila na novembrskem protestu, prvi v vlogi vodje skupine nasilnih protestnikov, katerim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom, drugi pa kot eden od članov navedene skupine. Skupina nasilnih protestnikov je tako pod vodstvom 39-letnika s svojim skupnim delovanjem, kjer so na samem protestu metali različne predmete v policiste, poskušala policistom preprečiti izvrševanje uradnih nalog.

Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen od treh mesecev do dveh let zapora, za vodjo take skupine pa od šest mesecev do treh let zapora.

Z dodatnim zbiranjem obvestil, ogledom kraja, preiskavo bioloških sledi in pregledi posnetkov so policisti ugotovili, da je 26-letni Mariborčan, ki so ga konec decembra že pridržali zaradi suma storitve petih kaznivih dejanj na protestu 5. novembra, storil še dva napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti - na Trgu republike v Ljubljani je proti enemu policistu vrgel gorečo pirotehnično sredstvo, na Erjavčevi cesti v Ljubljani pa je policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in nato stekel stran. Za to mu grozi od pol do treh let zapora.

V času nasilnih protestov 5. novembra lani je prišlo tudi do poškodovanja tuje stvari na osrednji ljubljanski tržnici, kjer so bile poškodovane - požgane strehe štirih lesenih stojnic. Policisti tega sumijo tri moške, pri čemer so ugotovili identiteto 28-letnega in 32-letnega moškega, tretji osumljeni je zaenkrat še neidentificiran. Vsi trije so z vžigalnikom zanetili ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročili za okoli 2000 evrov materialne škode. Za to kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali pa do dveh let zapora.

Sicer pa policija nadaljuje zbiranje obvestil o nekaterih do sedaj še ne preiskanih kaznivih dejanjih na nasilnem protestu.