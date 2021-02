Poleg 24-letnega Čeha so pri kosmatincih v polno zadeli še Charlie Coyle, Nick Ritchie, Trent Frederic in Charlie McAvoy, za ekipo iz mesta bratske ljubezni pa Sean Couturier, Joel Farabee in James van Riemsdyk.

Washington je šele v zadnji tretjini zlomil odpor New Jerseyja, ki je po golih Andreasa Johnssona in Jacka Hughesa vodil že z 2:0. Nato so hokejisti iz ameriške prestolnice zaigrali sijajno. T.J. Oshie je dosegel dva gola, John Carlson in Rus Aleks Ovečkin po enega za vodstvo s 4:2, v izdihljajih tekme pa je na 3:4 znižal Nikita Gusev.

V noči na ponedeljek sta bili na sporedu še dva kanadska obračuna, oba sta se končala po podaljških. Ottawa je ukanila Montreal s 3:2, odločilni gol pa je dosegel Brady Tkachuk, medtem ko je Winnipeg na kolena položil Vancouver. Zmagoviti zadetek je prispeval Pierre-Luc Dubois, ki je na tekmi dvakrat ukanil vratarja Bradena Holtbyja in prispeval še eno podajo.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo v noči na torek gostovali v St. Louisu. Kalifornijska zasedba je trenutno s 17 točkami na četrtem mestu v skupini Honda West, pet točk več ima njena jutrišnja tekmica.