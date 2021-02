Toda četudi smo se malo sprostili, posončili in ob tem nismo kršili nobenega predpisa, smo gotovo krivi, kot vselej doslej. Zato pričakujte, da bo najprej stroka, za njo pa še politika, konec tega tedna in tik pred koncem zimskih počitnic enoglasno ugotovila, da smo se v tem času preveč sprostili, da število okužb znova narašča, da z različnimi sevi v državi prihaja tretji val okužb in da moramo znova – v osamo. In tako spet do prvomajskih praznikov, ko sledi kratka sprostitev in nova zapora pred četrtim valom. Ki bo trajal do začetka poletnih počitnic, ko pride kratka sprostitev in za njo zagotovo peti val… Skratka, ta konec tedna smo uživali, dokler smo lahko, bi rekel Jelko Kacin.