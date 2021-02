Avtocestne mere novega križišča pri Iliriji?

Celovška cesta bi se po načrtih občine, povezanih z gradnjo plavalnega centra Ilirija, v križišču s Tivolsko, Bleiweisovo in Gosposvetsko cesto lahko razširila na kar devet voznih pasov. In to na račun ukinjenega rumenega pasu za LPP ter površin za pešce in kolesarje, kar je v nasprotju s celostno prometno strategijo občine.