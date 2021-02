Pravljična razglednica brez slovenskega odličja

Pokljuka je med biatlonskim šampionatom v svet poslala razglednico o pravljičnem okolju sredi zasneženega gozda. Televizijski prenosi z gorenjske planote so podirali rekorde in le predstavljamo si lahko, kako spektakularno bi bilo svetovno prvenstvo brez epidemije s tisoči obiskovalcev na montažnih tribunah. Po novem velikem tekmovanju brez navijaškega utripa je še toliko pomembneje izpostaviti, da šport v zaostrenih razmerah predstavlja del rešitve, a bo za preživetje potreboval več razumevanja in podpore na ravni države.