V Srebrenici in Doboju so včeraj ponovili lokalne volitve, ker je na rednih 15. novembra lani v obeh bosanskih mestih, ki sta del Republike Srbske, po ugotovitvah volilne komisije prišlo do očitnih nepravilnosti. V Srebrenici so nekatere glasovnice izginile, neka oseba je glasovala večkrat, srbski volilci so lahko glasovali brez dokumentov, nekaterim Bošnjakom pa so plačali, da niso šli volit. V Doboju pa opozicijske stranke niso mogle spremljati volitev. Ivana Marić, komentatorka iz Sarajeva, je za Dnevnik ocenila, da gre za sistemski problem države na več ravneh: »Problem je, ker ni pravega kaznovanja volilnih prevar. Sama osrednja volilna komisija je počasna in neučinkovita ter dovoljuje, da se na vsakih volitvah ukvarjamo z enakimi težavami. Politične stranke ne znajo izobraziti in izuriti svojih opazovalcev, da bi prav nastopili v primeru volilnih prevar. Odgovorna pa so tudi sodišča, ki ne kaznujejo krivcev.«

V Srebrenici, kjer sta imela volilno pravico 10.002 državljana, je včeraj zmago razglasil dosedanji župan srbske narodnosti, 38-letni Mladen Grujičić, kar ni presenečenje. V resnici mu je šlo tokrat še bolj gladko, ker so bošnjaške stranke bojkotirale volitve. Osrednja volilna komisija je namreč odločila, da volitev po pošti ne bodo ponavljali, pri čemer pa veliko Bošnjakom iz Srebrenice v zahodnih državah novembra niso omogočili volitev po pošti. Z njihovimi glasovi bi morda lahko zmagal njihov kandidat Alija Tabaković. Nasploh se Bošnjake odvrača od vrnitve v Srebrenico, kraj največjega pokola v Evropi v zadnjih 75 letih, pri čemer Grujičićeva stran zanika genocid julija 1995. »V Srebrenici se počutimo kot drugorazredni državljani,« je na dan volitev za sarajevski dnevnik Dnevni Avaz dejala Munira Šubašić iz združenja Matere Srebrenice.

Dodik obrnil ploščo

Tokrat v Srebrenici ni bilo opaziti avtomobilov z registrskimi tablicami iz Srbije. Vendar to ne pomeni, da niso prišli. »Ti vedo o Srebrenici samo toliko, da znajo na dan volitev priti sem,« je dejala Šubašićeva, »medtem ko ljudje, ki so res iz Srebrenice in so razpršeni po vsem svetu, pogosto niso dobili dokumentov za glasovanje. Tako kot so nas leta 1995 izdali Združeni narodi, sta nas zdaj izdala osrednja volilna komisija in ustavno sodišče.«

Predsednik predsedstva BiH Milorad Dodik, ki je dejanski voditelj Republike Srbske, je sicer še pred mesecem dni žalil dva srbska člana osrednje volilne komisije, rekoč, da lahko »samo pokvarjenci med Srbi glasujejo za razveljavitev volitev v Srebrenici«. A pred nekaj dnevi je ob obisku v Srebrenici zadovoljno izjavil, da so k bojkotu pozvali tisti, ki niso dobili vsega, kar so zahtevali. Dejal je: »Mi se sicer nismo strinjali z delom osrednje volilne komisije, a smo pristali na volitve.«

Po njegovi oceni so Bošnjaki iz Srebrenice preveč obrnjeni proti Sarajevu, kjer pa jim ni mar, kaj se dogaja z njimi. Bošnjaški mediji res navajajo, da njihova politična elita v Sarajevu zanemarja Bošnjake v Republiki Srbski. Tako tudi ni dosegla, da se volitve po pošti v Srebrenici ponovijo. »Namesto da bi iz te zadeve naredili svetovno temo, o kateri bi govorili svetovni mediji, smo molčali in izdali Srebrenico, še enkrat,« je bil samokritičen bošnjaški politik iz Sarajeva Elmedin Konaković. Zdi se, da hoče zdaj to situacijo izkoristiti Dodik, ki je ob nedavnem obisku v Srebrenici dejal: »Zgradili bomo ceste v kraje, v katerih prevladujejo Bošnjaki, saj je to del našega projekta. Volitve morajo potrditi normalizacijo odnosov.«