Arktični mraz, ki je minuli teden zajel ameriško zvezno državo Teksas, je pustil za seboj človeške, ekološke in ekonomske posledice, zato pa razgrel politično ozračje, medtem ko so prebivalci, vajeni blagih zimskih temperatur, zmrzovali tudi pri –15 stopinjah Celzija. Najmanj 69 ljudi je umrlo zaradi podhlajenosti, zastrupitve z ogljikovim monoksidom in drugih povezanih razlogov, je poročala agencija Associated Press. Štiri milijone ljudi je ostalo brez električne energije zaradi padca teksaškega omrežja, ki je edino v ZDA povsem samostojno in si torej v krizi ne more pomagati z drugimi zveznimi državami. Zaradi mraza so prenehale delovati jedrske, vetrne in termoelektrarne, naftne rafinerije so naglo ugašali in v zrak spuščali desetine ton škodljivih plinov – benzen, ogljikov dioksid, žveplov dioksid in druge, kot je ocenila teksaška komisija za kakovost okolja. Zmrzovale so cevi, zato prebivalci niso imeli pitne vode, niti načinov za ogrevanje. Povrhu so nekateri že zdaj dobili račune za elektriko v višini več tisoč dolarjev (nekdo celo v višini 16.752 dolarjev, kar je 70-krat več kot sicer, je poročal New York Times), ker nekateri ne plačujejo fiksne cene energije, ampak se ta spreminja glede na trenutno povpraševanje, ki je bilo zdaj seveda ogromno.

Biden ta teden na obisk Za te dni Teksasu napovedujejo temperaturno olajšanje, preostale tegobe pa ne bodo rešene čez noč in so postale tudi politično vprašanje. Predsednik Joe Biden je napovedal, da bo ta teden obiskal Teksas, saj ameriški predsedniki vsaj od ponesrečene izkušnje Georgea Busha mlajšega z orkanom Katrina vedo, kako pomembno je biti proaktiven ob naravnih katastrofah. Vendarle se je v odnosih z republikanskim vodstvom zvezne države že nekoliko zataknilo. Predsednik je v petek za Teksas razglasil izredne razmere in območje katastrofe ter s tem sprostil zvezno pomoč javnim službam v vsej zvezni državi. Pomoč posameznikom, kot so sredstva za popravila in poceni krediti, pa je po poročanju Reutersa sprostil le za manj kot tretjino od 254 okrožij Teksasa. Zato republikanski guverner Greg Abbott trdi, da se administracija klicu na pomoč ni odzvala v celoti, vlada pa pravi, da potrebuje več podatkov za sproščanje denarja.