Zgodba perspektivnega podjetja se je začela s tremi soustanovitelji, med katerimi je optometrist, specialist za korekcijo vida, ki je med študijem ugotovil, da bi bila pri pregledu vida koristna digitalna rešitev. »Naredili smo aplikacijo Smart Optometry za testiranje vida, ki jo danes uporablja več kot 100.000 očesnih specialistov po svetu,« pove soustanovitelj in direktor Žan Menart. »Aplikacija je brezplačna, je pa dobra referenca, ker nas prek nje najde marsikateri zdravnik, ki jo uporablja. Ko smo jo predstavili na ljubljanski očesni kliniki, so nas, ker so videli, da so pametne naprave uporabne tudi na klinikah, povprašali, ali bi lahko izdelali aplikacijo za mlade paciente z ambliopijo, problemom lenega očesa. Takrat se je rodil naš glavni produkt AmblyoPlay.«

Zdravljenje lenega očesa skozi igro Zdravljenje otrok z lenim očesom, ko je eno oko slabše razvito od drugega, je poseben izziv, ker mladi pacienti neradi izvajajo dolgočasne vsakodnevne vaje. »Zato smo razvili programsko opremo, pri kateri otrok skozi igro na tablici ali računalniku s posebnimi očali z rdečim in modrim filtrom trenira in stimulira slabše razvito oko,« pojasni Menart, »s tem pa se tudi možgani učijo, kako obe očesi pravilno delujeta skupaj.« Leta 2018 je bil Smart Optometry za rešitev, zasnovano kot računalniška igra, ki otroke spodbuja k vadbi ter se stalno prilagaja njihovemu napredku, nagrajen z zlatim priznanjem Gospodarske zbornice Slovenije za najbolj inovativno mlado podjetje, istega leta pa je bil nominiran tudi za startup leta. Na vprašanje, kje so njihovi trgi, direktor odgovarja, da poslovnim strankam, ki rešitve nato prodajajo končnim uporabnikom, prodajajo po vsem svetu, s 85 odstotki pa je največji trg ZDA. Sledita s petimi odstotki Kanada in Velika Britanija, nato preostali svet. »Prodajo aplikacije AmblyoPlay smo lani povečali za trikrat, letos imamo v načrtu enako rast. Trenutno pokrivamo tekoče poslovanje in izdatke, za večji preskok v prodaji pa potrebujemo predvsem malo več likvidnosti, za kar bo poskrbela nova investicija v podjetje. Gre zlasti za ameriški trg, kjer je potencial res ogromen, drugje je področje treninga vida z izjemo nekaj držav nerazvito, hkrati pa imamo v načrtu lokalizacijo na glavnih trgih – nemško, francosko in špansko govorečih, saj je rešitev za zdaj na voljo samo v slovenskem in angleškem jeziku.«