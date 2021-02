Delnice bodo tudi letos najbolj primerna naložba

Borzni analitiki in upravljalci naložbenih skladov so glede letošnjega leta zelo optimistični. Če bo prva polovica leta še negotova in težavna, pa v drugem polletju ob zaključku omejevalnih ukrepov pričakujejo visoko rast povpraševanja in močan odboj BDP. Zaradi nizkih obrestnih mer so naložbe v vrednostne papirje že nekaj časa manj zanimive. Še najbolj donosne naj bi bile tudi letos delnice.