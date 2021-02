Smučarski konec tedna: Z maskami samo na smučišče

Kljub številnim bolj ali manj (ne)jasnim protikoronskim ukrepom so se smučarji in njihovi spremljevalci v Kranjski Gori prešerno prepustili zimskim radostim. V družbi družine in prijateljev so na zasedenih terasah lokalov le redki smučarji na obrazu nosili maske.