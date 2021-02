Za Olimpijo je v začetni enajsterici prvič zaigral Hrvat Ante Čorić, najnovejša okrepitev, ki se je trudil v zvezni vrsti, a igrišče ni dovoljevalo veliko kombinatorike s podajami po tleh. Izjemno borbeni Aluminij je v prvem polčasu postavil čvrst obrambni blok, v katerem je posebej pazil na Ivanovića, ter prežal na protinapade, v katerih pa je bil dvakrat premalo konkreten Flakus Bosilj. Olimpija je narekovala ritem, imela pobudo in nekaj obetavnih situacij, a je bila v zaključkih napadov premalo natančna, ali pa se je ob strelih Perovića in Čorića izkazal vratar gostiteljev Janžekovič.

V drugem polčasu je Aluminij zaigral še bolj agresivno. Gostitelji so še bolj tesno pokrivali Ljubljančane, ki si nikakor niso uspeli priigrati večje priložnosti, saj so bile podaje premalo natančne. Aluminij je s tremi menjavami po uri igre dvignil ritem in Ljubljančani so začeli izgubljati žoge na sredini igrišča. V 65. minuti je Aluminij po poigravanju Freliha in Koruna prišel do priložnosti tekme. Jauk je povsem osamljen prišel do žoge, a je ustrelil mimo gola. Olimpija je bila najbližje golu v 75. minuti, ko je po obleganju gola Azemović žogo z glavo izbil izpred praznega gola. Olimpijo v sredo čaka v Stožicah derbi Ljubljanske kotline z Domžalami, ki so v odlični formi. Ljubljančani bodi igrali brez kapetan Elšnika, ki bo moral počivati zaradi rumenih kartonov.

Maribor je očitno v krizi, saj je po treh remijih zapored doživel prvi poraz v Ljudskem vrtu, kjer ga je na štajerskem derbiju premagalo Celje z 1:0 z golom rezervista Filipa Dangubića. Novi trener Kopra Rodolfo Vanoli v igro Kopra ni prinesel nobene spremembe in napredka. Bravo jih je Šiški premagal s 3:0 in je neporažen že deset tekem. Mura je težje kot kaže izid 3:1 premagala borbeno Gorico. Domžale so prišle do zmage z 2:1 proti Taboru po preobratu v drugem polčasu. Kraševcev ni vodil trener Iztok Božič, ker je bil pozitiven na testiranju na koronavirus.

Vrstni red po 22. krogu: Olimpija 42, Maribor 40, Mura 37, Domžale 30, Bravo in Koper po 30, Celje in Tabor po 26, Aluminij 20, Gorica 14.