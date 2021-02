Predobravnavni narok za 24-letnega Šoštanjčana Roka Majeriča, ki je na zatožno klop celjskega sodišča pred sodnico Alenko Jazbinšek Žgank sedel zaradi dveh kaznivih dejanj napada na uradno osebo, se je končal v slabi uri. Krivde po obtožnici namreč ni priznal. Obtožnica mu očita, da je 16. novembra lani v večernih urah in 17. novembra dopoldne, torej dva dneva zapored, streljal na policista in policistki, ki so opravljali kontrolo prometa na Koroški cesti in skrbeli za varnost. Pri tem naj bi ogrozil njihova življenja, eno policistko je 17. novembra dopoldne tudi zadel in jo lažje poškodoval. Kot je povedala okrožna državna tožilka Marija Sladič, temu pa je pritrdil tudi Majeričev zagovornik Uroš Pavlina, do pogajanj o morebitnem priznanju krivde sploh ni prišlo, ker obdolženi za to ni pokazal niti najmanjšega interesa. Zato tudi ni znano, za koliko bi mu bila tožilka pripravljena znižati zaporno kazen, ki jo kazenski zakonik predpisuje v razponu od šestih mesecev do pet let.

Stari znanec policije od novembra v priporu Kot je dan po dogodku, v katerem je bila ena policistka lažje poškodovana, povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave, je tedaj še neznani storilec z zračnim orožjem 17. novembra lani nekaj pred pol enajsto uro dopoldne streljal na policistko, ko sta s sodelavcem na Koroški cesti v Šoštanju kontrolirala promet. K sreči je bila policistka pri tem le lažje poškodovana. A do podobnega incidenta je prišlo že dan prej, 16. novembra, ko je isti storilec prav tako z zračno puško streljal proti drugima dvema policistoma, pri tem pa naj bi prav tako ogrozil njuni življenji. Novica se je po Šoštanju seveda hitro razširila, domačini pa za storilca, nekdaj samostojnega podjetnika, niso našli lepih besed. Pred leti naj bi imel na Koroški cesti manjši gostinski lokal, v katerem je pogosto prihajalo do incidentov. Prav tako se je med domačini razširila vest, da naj bi storilec policistko zadel v zadnjico, na policiji pa so dan po dogodku svoje sporočilo dopolnili: »Po doslej zbranih ugotovitvah je storilec, gre za 24-letnega domačina, ki smo ga v preteklosti že obravnavali zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter več različnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, policistko z zračno puško zadel v predel noge.« Majeriča so policisti najprej pridržali, preiskovalni sodnik pa je po zaslišanju zanj odredil pripor.