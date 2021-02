Vlado Vrbič, pisatelj, publicist in kulturni delavec: Kajuha sem hotel približati ljudem

Na današnji dan leta 1944 je pod streli padel legendarni partizanski pesnik in narodni heroj Karel Destovnik - Kajuh, nemara ena najbolj emblematičnih slovenskih osebnosti druge svetovne vojne; umrl je, ko mu je bilo komaj 21 let. O njegovem življenju in delu je bilo napisanih že nekaj knjig, a šele lani je Kajuhova zgodba dobila tudi literarno upodobitev - v roman Prestreljene sanje jo je prelil Vlado Vrbič, direktor Knjižnice Velenje, publicist, prevajalec, predvsem pa dolgoletni kulturni delavec, čigar poklicna pot se je večkrat križala s Kajuhom; leta 2015 je uredil tudi izdajo njegovih zbranih pesmi.