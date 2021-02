Dejavnosti, imenovane Virtualne zimske dogodivščine 2021, bodo potekale prek aplikacije zoom, zato so obvezne prehodne prijave, da bodo vsem pravočasno posredovali povezave do dogodkov. »Čeprav se bomo tokrat družili vsak iz svojega doma in prek ekranov, organizatorji verjamemo, da bo kljub temu zabavno in da se bomo imeli dobro tudi pri takšnem skupnem preživljanju počitniških dni,« pravi sekretarka trboveljskega Društva prijateljev mladine Lavra Izgoršek.

Aktivnosti bi si tako organizatorji kot otroci seveda želeli izvesti v živo, vendar te možnosti še ni. »Virtualni svet je tudi za nas nekaj novega. Spoznavamo ga, se učimo, trudimo se narediti čim boljše in se vsaj na tak način približati otrokom. Zahteva kar veliko organizacije, spopadanja s tehnologijo, ampak na splošno lahko rečemo, da so dejavnosti v živo bolj zahtevne, predvsem kar se odgovornosti tiče,« pove.

Po dosedanjih izkušnjah odziv na virtualne dogodke sicer je, ampak ne tako velik kot v živo, vsaj kar se tiče dejavnosti za Trbovlje. Po drugi strani pa se lahko prav zaradi spleta virtualno pridružijo tudi otroci iz drugih predelov Slovenije.

Stilski izziv in kolo presenečenja

Za tokratne aktivnosti so v Zasavju pripravili kolo presenečenja, ugani in zadeni, stilski izziv, male in velike cirkusante in ustvarjalnico prstnih lutk. Vsak dan v tednu bo na vrsti ena od naštetih dejavnosti. Poleg čim več zabave so organizatorji vključili tudi učenje in pridobivanje novega znanja ter spretnosti na zabaven način. Kolo presenečenja in stilski izziv sta pravzaprav novosti, ki ju šele uvajajo. »Kolo presenečenja je zanimiva igra, kjer bodo otroci lahko vrteli kolo sreče in namesto nagrade v tem primeru izžrebali določeno dejavnost, ki jo bodo morali opraviti. Po uspešno opravljeni dejavnosti pa vedno sledi še kakšna sladka nagrada. Stilski izziv bo prav tako poskrbel za veliko smeha, saj bodo otroci po navodilih animatorjev iz različnih doma najdenih rekvizitov pripravili pravo stilsko preobrazbo in se prek zooma sprehodili po modni stezi, kot bi se v živo. Za zaključek tedna pa nas čakata še dve simpatični ustvarjalnici, otroci bodo z nami lahko izdelovali žonglerske pripomočke in prstne lutke,« razloži Izgorškova. Število prijavljenih mest je kljub spletni obliki omejeno.