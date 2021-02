Nove Jarše: Zelenice so bile poteptane od igranja nogometa

V blokovski soseski Nove Jarše so se sosedje včasih bolje poznali, več so sodelovali in se družili, si tudi kar potrkali na vrata in se tako obiskovali brez predhodne najave. Veliko se je v naselju dogajalo tudi po okoliških travnikih in pozneje igriščih. To je bilo še vse pred časom mobilnih telefonov, družbenih omrežij in s krožki zapolnjenih otroških urnikov.