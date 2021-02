Minister Počivalšek pa očitno dela vse prav. Njegov državni sekretar Zajc je v petek priznal, da so na ministrstvu slabo skomunicirali odlok o delovanju gostinskih obratov v času epidemije. »Moram prevzeti del očitka,« je z muko izdavil. Očitana zamuda v zvezi z objavo razpisa za vpis na fakultete ali slabo skomuniciran odlok o delovanju pomembne gospodarske dejavnosti pa enostavno nista primerljivi napaki.

Zaradi prve je predsednik vlade zgolj pridobil, saj je lahko bliskovito pokazal mišice in uprizoril posvet o vpisu v študijske programe v naslednjem študijskem letu, pa še ministrici Kustec je ponovno pokazal, kje ji je mesto. Bivšega državnega sekretarja bi moral nagraditi, ne pa nagnati. Zaradi druge pa je prišlo v preteklih štirih mesecih do velike gospodarske škode. Gostinci so upravičeno vznemirjeni in ogorčeni ter naj bi razmišljali celo o tožbah zoper državo.

Minister Zdravko pa nič. Ničesar ne očita državnemu sekretarju ali komu drugemu na ministrstvu. Eno polovično javno priznanje »kiksa« naj bi očitno zadostovalo. Večino so si pa gostinci sami krivi, ker ne znajo brati odlokov.

Tudi predsednik vlade v tem primeru, za čudo, ne grozi nikomur in od ministra ne zahteva, da poišče odgovornega za veliko šlamastiko. Niti kakšnega novega hitrega posveta o odpravi nastale škode ni na vidiku. Kakšno igro igrata predsednik vlade in minister Počivalšek? Kdo koga za kaj?

Magda Plementaš Lombar, Kranj