Srebro je pripadlo Norvežanu Johannesu Daleju (+ 10,2; 2), tretji pa je bil Francoz Quentin Fillon Maillet (+ 12,8; 2).

Fak (+ 30,0; 1) je zadnjo tekmo na SP začel odlično, tako v prvem kot drugem strelskem nastopu je opravil brezhibno in strelišče po polovici opravljenih strelskih nalog zapustil kot vodilni. Po tretjem strelskem nastopu, ki ga je tudi opravil brez napak, je bil drugi za Laegreidom, po zadnjem postanku - zgrešil je samo enkrat, prav zadnji, 20. strel - pa je bil še vedno za Norvežanom.

A v teku je nato do cilja popustil in izgubil mesta na zmagovalnem odru, poleg Daleja in Mailleta pa ga je ugnal še Avstrijec Simon Eder.

Dovžan je na prvem strelskem postanku zgrešil enkrat, v drugem je bil natančen, tako da je bil po polovici tekme na 16. mestu. Zgrešil je nato še enkrat v zadnjem postanku, kar je bilo na koncu dovolj za 18. mesto (+ 2:11,3; 2).

Branilec naslova Norvežan Johannes Thingnes Boe je zadnjo tekmo na SP končal brez medalje, saj je zgrešil kar pet strelov in bil le osmi.