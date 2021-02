***

Nataša Pirc Musar je povedala, da omejitve, ki jih je vlada sprejemala kar na počez, posegajo v osnovne človekove pravice, svobodo gibanja, na primer. Take omejitve morajo nujno biti zares dobro utemeljene, časovno omejene in sorazmerne z nameravanim učinkom. Nezaupanje javnosti v dobronamernost in učinkovitost ukrepov pa je še dodatno zaostrila porazna komunikacija. ik