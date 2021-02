Zadnjo disciplino 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, slalomu za moške, je dobil Sebastian Foss-Solevaag. Na slalomu številnih presenečenj je svetovni podprvak postal debitant na velikih tekmovanjih Adrian Pertl, ki je za tekmo dobil avstrijske kvalifikacije proti Fabiu Gstreinu. Norveško slavje je dopolnil Henrik Kristoffersen, ki je dobil svojo prvo slalomsko kolajno na svetovnih prvenstvih. Najboljši Slovenec je bil na sedmem mestu Štefan Hadalin, ki se je drugič v karieri na svetovnem prvenstvu uvrstil med najboljšo deseterico. Deseti je bil namreč na slalomu pred štirimi leti v Sankt Moritzu.

»Samozavest so mi dali številni odlični rezultati v sezoni. Dobro sem se znašel pod pritiskom po prvi progi, ko sem imel s tretjim časom odlično priložnost za napad. Višje temperature so mi ustrezale, kar sem izkoristil,« je povedal Sebastian Foss-Solevaag, ki je Cortini d’Ampezzo zapustil z dvema zlatima kolajnama. Skupaj z Theo Louise Stjernesund, Kristino Riis – Johannessen in Fabian Wilkens Solheim je bil najboljši tudi na ekipni tekmi.

»Z nastopom sem zadovoljen, iz sebe sem iztisnil maksimum. Prvič v sezoni sem odsmučal dve solidni progi, zato svetovno prvenstvo zapuščam pozitiven,« je svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih komentiral Štefan Hadalin. Tijan Marovt in Aljaž Dvornik sta z 18. in 19. mestom sicer dosegla solidno uvrstitev, a je bil njun zaostanek zelo visok. Žan Kranjec je odstopil na prvi progi.

Prvi favorit in vodilni v slalomskem seštevku svetovnega pokala Marco Schwarz po odličnih predstavah na svetovnem prvenstvu ni imel svojega dne. Na prvi progi je dosegel deveti čas, na drugi pa je z odstopom zapravil novo vrhunsko uvrstitev, saj je bil odlično na progi.