Triintridesetletni Beograjčan v finalih OP Avstralije ostaja brezhiben, potem ko je pred tem dobil vseh osem tovrstnih obračunov v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 in 2020. Šest naslovov imata na tem turnirju Švicar Roger Federer ter Avstralec Roy Emerson, ki je vse turnirje osvojil pred letom 1969 in odprto ero tenisa.

S skupno 18. naslovom na turnirjih velike četverice se je Đoković znova približal Federerju in Špancu Rafaelu Nadalu, ki na večni lestvici vodita z 20. O prevladi velike trojice govori tudi podatek, da so dobili kar 54 od zadnjih 63 turnirjev, od prvega Federerjevega naslova pa so osvojili 58 od 70 grand slamov.

Prvi niz se je začel in končal po Đokovićevih željah, vmes pa je Medvedjev pokazal, zakaj si je zaslužil nastop v finalu Melbourna. Po vsega osmih minutah je Srb prišel do vodstva 3:0, v polju pa je bil sprva nezgrešljiv. Rus se je hitro pobral, zaigral bolje in prišel do "rebreaka" v peti igri po zgrešenem smešu Srba. Medvedjev je bil nato na svoj začetni udarec zanesljiv, v 12. igri pa je Srb pritisnil in si priigral tri žogice za niz. Izkoristil je tretjo, ko je Rus poslal forhend v mrežo.

Drugi niz je bolje začel 25-letni Moskovčan, ki je prišel do odvzema servisa, a s tem še dodatno podžgal Srba, ki je odgovoril s štirimi zaporednimi igrami. Zanesljiva igra na začetni udarec je preprečila Rusu, da bi ogrozil tekmeca, Đoković pa je po novem izjemnem returnu prišel še do tretjega »breaka« za zmago v nizu s 6:2.

Tretji niz je kot v prvem znova začel s prednostjo 3:0. Medvedjev je v doslej edinem finalu na grand slamih leta 2019 na OP ZDA nadoknadil dva niza zaostanka proti Rafaelu Nadalu in nato izgubil petega. Tokrat proti zanesljivemu Đokoviću, ki je imel odgovor na vsako potezo Rusa, ni našel povratka, Srb pa je dobil še 82. od 90 obračunov v Melbourne Parku.