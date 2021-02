Prva bo ob 12.30 na sporedu ženska tekma. Glede na sezono je ena favoritinj Francozinja Julia Simon, ki je dobila zadnji tovrstni tekmi januarja v Oberhofu in Anterselvi. Uvod v Hochfilznu je pripadel Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland.

Na stopničkah so bile letos še Nemka Franziska Preuss, Italijanka Dorothea Wierer, Švedinja Hanna Oeberg, Avstrijka Lisa Theresa Hauser in Norvežanka Tiril Eckhoff, ki je na Pokljuki že osvojila dva posamična naslova. Na Pokljuki so kolajne osvojile še Francozinja Anais Chevalier Bouchet, Belorusinja Hana Solo, Čehinja Marketa Davidova in Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.

Med biatlonci je konkurenca še ostrejša. Naslov brani Johannes Thingnes Boe, vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu in zmagovalec v Anterselvi, ki pa posamičnega zlata s SP še nima. Boe je dobil tudi zadnjo tekmo v Anterselvi, kjer sta se za njim zvrstila Francoz Quentin Fillon Maillet in Jakov Fak.

Med kandidate za najvišja mesta je zanesljivo moč dodati še Tarjeija Boeja in Nemca Arnda Peifferja, ki sta slavila v Oberhofu in Hochfilznu. Na stopničkah pa so bili še Šved Martin Ponsiluoma, Švicar Benjamin Weger in Avstrijec Felix Leitner. Na Pokljuki so kolajne doslej že osvojili tudi Sturla Holm Laegreid, Francoza Emilien Jacquelin in Simon Desthieux, Šved Sebastien Samuelson in Italijan Lukas Hofer.