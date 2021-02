Ponekod na zahodu bo predvsem dopoldne občasno rosilo, drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, le na Primorskem in v Pomurju bo zlasti dopoldne lahko nekaj nizke oblačnosti. Čez dan bo še topleje. V sredo bo povsod pretežno jasno.

Nad srednjo in jugovzhodno Evropo ter nad osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte se zadržujejo nad zahodno in severno Evropo. K nam od zahoda doteka še toplejši zrak.