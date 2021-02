Predsednik ZDA Joe Biden je v Teksasu že pred tednom dni razglasil izredne razmere, da olajša dotok zvezne pomoči, v soboto pa je celotno državo razglasil še za območje velike nesreče, kar menda še pospešuje zvezno pomoč. Biden kliče guvernerje držav, ki jih je v začetku tedna presenetila nepričakovano huda zima s snežnimi neurji in nizkimi temperaturami.

Teksas bo obiskal verjetno prihodnji teden, ker za zdaj še noče ovirati prizadevanj za pomoč ljudem. Pomoč je res potrebna, čeprav se je elektrika začela obnavljati. Teksas in druge države je v začetku tedna udarila zgodovinsko mrzla zima. Ponedeljek je bil tretji najbolj mrzel dan v zgodovini države s povprečnimi temperaturami -8,5 stopinje Celzija. V Austinu je bilo še posebej mrzlo, celo bolj kot na Aljaski.

Doslej je umrlo najmanj 69 ljudi, večinoma v prometnih nesrečah na zaledenelih in zasneženih cestah, drugi so umirali zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom med ponesrečenim ogrevanjem, umirali so brezdomci, pa tudi bolniki v bolnišnicah, kjer zaradi pomanjkanja vodnega pritiska ni bilo mogoče opraviti posegov. Zima je zavrla tudi dostavo najmanj šest milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu.

Sobotno olajšanje je dvignilo temperature na jugu ZDA nad ničlo, elektrika pa se je večinoma vrnila. V soboto je bilo brez elektrike še okrog 300.000 odjemalcev po ZDA, od tega v Teksasu 78.000, kjer je bilo v začetku tedna brez elektrike štiri milijone ljudi. Elektropodjetja so tudi uvedla rotacijske redukcije, da se zmanjša pritisk na sistem.

Tam, kjer so imeli elektriko, pa se zdaj soočajo z astronomskimi računi. Ameriški mediji poročajo o možakarju, ki je prej zaradi velike porabe plačeval po nekaj sto dolarjev na mesec, zdaj pa je dobil račun za 17.000 dolarjev. Številnim je mesečni račun skočil s 50 na 9000 dolarjev na mesec.

Zakonski par s severa Teksasa je račun objavil na družbenih medijih in ga poslal v vednost politikom in medijem Teksasa. Potem ko je račun v celotnem letu 2020 znesle skupaj 1200 dolarjev, se je samo za februar dvignil na 3700 dolarjev.

Izpadi elektrike in povečano povpraševanje so v teksaškem dereguliranem tržnem električnem sistemu močno podražili storitve. Celo podjetje Griddy, ki strankam dobavlja elektriko, jim je sporočalo, naj si najdejo nekoga drugega, ker se bo pri njih elektrika zelo podražila.

To so seveda storili, ko je bilo že prepozno za zamenjavo, da se zavarujejo pred tožbami. Po drugi strani pa so računi razumljivo višji, saj so tisti, ki so imeli elektriko, prižgali vse, kar je bilo mogoče, da se pogrejejo.

Teksaški guverner Greg Abbott je napovedal preiskavo korporacije ERCOT, ki obvladuje trg elektrike v državi, ker ni ustrezno pripravila omrežja na zimo. Začele so se že tudi prve odškodninske tožbe proti korporaciji.

Pravosodni minister Teksasa Ken Paxton, ki je znan po vlaganju tožb proti izidu predsedniških volitev ZDA, pa je prav tako napovedal možnost civilne tožbe. Abbott se je v soboto srečal tudi z republikanskimi in demokratskimi kongresniki glede ponorelih cen elektrike, vendar se niso dogovorili ničesar.

Stanje je bilo na jugu ZDA katastrofalno tudi po nekaterih bolnišnicah, še posebej pa po zaporih in domovih za mladoletne prestopnike. V celicah se je sten držal led, v zloglasni Angoli v Louisiani pa 6000 zapornikom niso privoščili niti odej.

Po težavah z elektriko so prišle težave s pitno vodo, ki jo skupaj s hrano delijo po Teksasu in sosednjih državah. Vodovodarji so trenutno najbolj zaposleni od vseh, saj je samo v Teksasu prizadetih več kot 1400 vodnih sistemov za 14 milijonov ljudi.

Teksaški zvezni senator Ted Cruz se še vedno otepa kritik, ker se je na višku krize odpravil z družino na toplo v Mehiko. Newyorška demokratka Alexandria Ocasio Cortez, ki ga ima za soodgovornega za napad na kongres 6. januarja zaradi laži o izidu predsedniških volitev, pa ga zdaj kritizira posredno. Sama je zbrala tri milijone dolarjev pomoči za Teksas in pomaga pakirati hrano za lačne v Cruzovi državi.