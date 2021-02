Gašper Čarman o tem, da gostinci upajo, da se bodo lokali odprli v sredini marca

“Če res držijo analize Instituta Jožef Stefan, da naj bi rumena faza nastopila v sredini marca, to pomeni za nas tudi dovolj časa za odprtje. Mi z danes na jutri svojih lokalov ne moremo odpreti, svojih zaposlenih vrniti v delovno formo, ki so jo imeli pred zaprtjem, težko bo tudi nas same vrniti v to delovno formo. Toliko mesecev, kot smo bili zaprti, je pustilo močan madež na naši karieri. Upam, da je ta datum odprtja v sredini marca, in ne aprila oz. maja, kot se je šušljalo.”