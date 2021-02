V petek so objavili študijo, v kateri je sodelovalo 17.000 ljudi v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji. Ugotovili so, da je cepivo AstraZenece in oxfordske univerze 81-odstotno učinkovito, če od cepljenja s prvim odmerkom do cepljenja z drugim mine najmanj 12 tednov. Če časovni razmak med odmerkoma znaša do šest tednov, pa je samo 55-odstotno učinkovito, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Glede na to, da je razpoložljivost cepiv omejena, bi lahko strategija, da se najprej z enim odmerkom cepi več ljudi, omogočila večjo imunost prebivalstva kot pa cepljenje polovice ljudi z dvema odmerkoma,« je v znanstveni reviji Lancet zapisal Andrew Pollard z univerze v Oxfordu, ki je bil glavni znanstvenik pri razvoju cepiva.

Ugotovitve te študije podpirajo strategijo britanske vlade, da med cepljenjem s prvim in drugim odmerkom AstraZenecinega cepiva mine več časa. Slovenska posvetovalna skupina za cepljenje priporoča razmak od devet do 12 tednov.