Ker so v Ukrajini ravno v teh dneh sprostili ukrepe povezane z epidemijo koronavirusa, so lahko na športnih prireditvah znova prisotni gledalci, ki lahko napolnijo do 50 odstotkov kapacitete športnih objektov. Domača reprezentanca je imela tako v Športni dvorani v Kijevu podporo kakšnih 500 gledalcev, ki pa v posebej kakovostni predstavi na parketu niso uživali. Moštvi namreč napadalno nista bili posebej razpoloženi, hkrati pa je bilo v igri na obeh straneh precej napak. Slovenija je bila v prvih tretjih četrtinah večino časa v rahli prednosti, Ukrajina pa je na začetku zadnje četrtine po zaslugi naturaliziranega Američana Dzheroma Rendla ujela priključek.

Moštvu selektorja Aleksandra Sekulića je vse večje težave povzročal skok v napadu nasprotnika, saj je ta pogosto prihajal do drugih priložnosti, hkrati pa je popuščala tudi obramba. Ko so pri očitnem prekršku nad Jako Blažičem sodniki zamižali in mu zaradi sicer upravičenega pritoževanja dosodili tehnično napako, se je v slovenske košarkarje naselila nervoza. Ukrajinci so odšli na sedem, a sta Slovenijo z zaporednima trojkama v igro vrnila Luka Rupnik in Alen Hodžić. V napeti končnici je zmagovalca odločil Rendl, ki je ob izteku enega izmed napadov zadel neverjetno trojko povsem izven ravnotežja.

»Pričakovali smo trdo tekmo. Tokrat napadalno nismo bili dovolj razpoloženi, da bi lahko dobili tekmo. Ključen pa je bil napadalni skok Ukrajine, saj so v ključnih trenutkih prihajala do drugih ali tretjih priložnosti, kar jim je dalo samozavest,« je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić, z 18 točkami najboljši strelec Slovenije Luka Rupnik pa je dodal: »Cilj je dosežen, saj smo se uspeli prebiti na evropsko prvenstvo, hkrati pa znova ustvarili pravo delovno kulturo znotraj reprezentance. Energijsko proti Ukrajini nismo bili na pravi ravni. Tekma je bila trda, z veliko kontakta. Na roko nam niso šle tudi nekatere sodniške odločitve, a so Ukrajinci do zmage prišli povsem zasluženo.«