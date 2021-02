Norvežani Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Sjaastad Christiansen Vetle so potrdili status favoritov za zlato in ga na koncu tudi prepričljivo osvojili. Bolj razburljivo je bilo v boju za preostali kolajni, kjer so Švedi pred koncem prehiteli Ruse, četrti Francozi pa so priložnost za medalje zapravili s slabim nastopom na strelišču (1 kazenski krog in 11 poprav).

Dovžan je kot prvi v slovenski štafeti moral na strelišču štirikrat popravljati, predal je kot deveti. Za njim je Fak strelsko opravil odlično, v dveh streljanjih imel le eno popravo in predal kot četrti. Tršan je bil kot tretji v slovenski četverici podobno zanesljiv, popravljal le enkrat in zadnjemu članu predal kot sedmi.

Cisar je začel z minuto in 18 sekundami zaostanka za vodilno Norveško, na koncu pa je po dobrem strelskem nastopu z dvema popravama tekaško popustil tik pred ciljem ter predse spustil še nemškega tekmeca, tako da je Slovenija končala na osmem mestu.

Prvenstvo na Pokljuki se bo končalo v nedeljo z zadnjima tekmama, biatlonke se bodo na preizkušnji s skupinskim startom pomerile ob 12.30, biatlonci pa ob 15.15.