Slovenska alpska smučarska reprezentanca se je predzadnji dan 46. svetovnega prvenstva prvenstva v Cortini d’Ampezzo pokazala v najlepši luči. Junakinja je bila Andreja Slokar, ki je z drugim časom finala napredovala na peto mesto. Pred 23-letno Ajdovko so se uvrstile le najboljše slalomske velemojstrice, med katerimi je bila razred zase Katharina Liensberger. Avstrijka še ni dosegla zmage svetovnega pokala, v v italijanskih Dolomitih pa je osvojila drugi naslov svetovne prvakinje. Podprvakinja je postala Slovakinja Petra Vlhova, bronasto kolajno, skupno že enajsto na svetovnih prvenstvih, pa je osvojila Mikaela Shiffrin. Američanka je na svetovnih prvenstvih v slalomu dosegla poraz po osmih letih, saj je bila pred tem štirikrat svetovna prvakinja. Slovenski uspeh je z devetim mestom dopolnila Ana Bucik, ki se je približala svoji najboljši uvrstitvi na svetovnih prvenstvih, ko je bila pred štirimi leti sedma v Sankt Moritzu.

Andreja Slokar z drugim časom druge proge

Na prvi progi je eden najboljših nastopov doslej uspel Ani Bucik. Primorka je presenetila s petim časom, za štirikratno svetovno prvakinjo Mikaelo Shiffrin pa je zaostala le za devet stotink. Do tretjega mesta Wendy Holdener pa dvanajst. Prepričljivo najhitrejši na prvi progi sta bili Avstrijka Katharina Liensberger in Slovakinja Petra Vlhove, ki sta tekmice prehitela s sekundno prednostjo. Borbeni karakter je pokazala tudi Andreja Slokar. Ajdovka je odločno napadala, se reševala iz težav ter dosegla 17. čas. »S startno številko 1 sem lahko smučala po svoji liniji. Pretekli uspehi v Cortini so mi dali samozavest, s katero sem napadla in dosegla dober čas. Izkušnje v tej sezoni, ko sem bila nekajkrat povsem blizu vrha, pa me navdajajo z optimizmom,« je po prvi progi dejala Katharina Liensberger ter držala obljubo. Avstrijka je bila razred zase, saj je Petro Vlhovo prehitela za sekundo, Mikaelo Shiffrin pa za dve. »Uspelo mi je nekaj neverjetnega. Uresničila sem svoje sanje. Uspeh mi pomeni vse na svetu,« je bila srečna nova svetovna prvakinja.

Ena največjih junakinj je bila Andreja Slokar. Z drugim časom druge proge je s 17. mesta napredovala na petega. »Jezna sem za napako na prvi progi. Na drugi sem smučala korektno, a vseeno z veliko napakami. Naredila sem najboljši rezultat v karieri, a vem, da imam še rezerve,« ima najvišje cilje Andreja Slokar, ki je na drugi progi dolgo sedela na rdečem stolu vodilne tekmovalke. »Občutek je krasen. Zaenkrat sem se nanj usedla le enkrat za 20 sekund na veleslalomu, tokrat pa sem se na njem kar spočila,« je slovenski nacionalni televiziji povedala 23-letna Andreja Slokar, vodilna alpska smučarka v evropskem pokalu, ki je debitantka na velikih tekmovanjih. Kako visoke ambicije ima, je pokazala že pred prvenstvom, ko je dejala, da si želi, da bi šla nekoč na največje tekmovanje ter lahko napovedala kolajno.

»Dosegla sem svoj najboljši rezultat v zadnjih štirih, petih letih. Drugi nastop mi ni najbolje uspel, zato sem bila presenečena, ko sem prišla v cilj kot peta. Vesela sem za Andrejo, saj bomo imeli sedaj večjo konkurenco na treningih,« se je veselila druga slovenska slalomska junakinja Ana Bucik.