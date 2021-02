Japonka Osaka drugič zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije

Japonka Naomi Osaka je finalu teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagala Američanko Jennifer Brady s 6:4 in 6:3. Favorizirana Japonka, tretja nosilka turnirja, je po uri in 17 minutah igre osvojila četrti naslov na turnirjih za grand slam. Najboljša je bila na OP ZDA v letih 2018 in 2020 ter v Avstraliji leta 2019.