Kot so za STA pojasnili na občini, so prizadevanja za izgradnjo omenjene kolesarske steze stara že več kot desetletje. Leta 2008 so se začele priprave na odkup zemljišč, ki so bila neobhodno potrebna za gradnjo infrastrukture.

Kljub naporom Občine Cerknica, da bi z lastniki zemljišč dosegli dogovor, pa do tega ni prišlo vse do julija 2018, ko se je županu Marku Ruparju vendarle uspelo dogovoriti za odkup. Uspešna pogajanja so bila podlaga za pripravo projekta izgradnje kolesarske poti in pločnika, ki bi bil lahko realiziran že do konca leta.

V teku je javno naročilo za izgradnjo, na občinski upravi pa pričakujejo, da bi bila lahko pogodba z izvajalcem, če bo vse potekalo po načrtu, podpisana konec aprila.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že potrdila odločitev o finančni podpori projektu, v kratkem pa pričakujejo tudi pogodbo s strani ministrstva za infrastrukturo. Skupna višina sredstev za projekt znaša 835.000 evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 87.000 evrov.

Namen investicije je izgradnja kolesarske poti in hodnika za pešce na relaciji Cerknica-Dolenje Jezero skupne dolžine 1393 metrov s pripadajočimi objekti. Zaradi potrebe po varnem nadaljevanju vožnje kolesarjev na obeh koncih načrtovane poti je treba izvesti vse potrebne ureditve za umirjanje prometa za zagotovitev varnosti pri souporabi skupnih prometnih površin za motorna vozila in kolesarje na teh dveh odsekih v skupni dolžini 1072 metrov.

»Z izgradnjo kolesarske poti bo občina razširila mrežo kolesarskih poti na območju, zagotovila varnost kolesarjev in pešcev, povečala uporabo javnega cestnega potniškega prometa ter promovirala kolesarjenje kot zdrav način življenja,« so dodali na Občini Cerknica.