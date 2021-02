Za 43-letnega Westa je bila to prva poroka, za 40-letno Kardashianovo pa že tretja. Na zmenke sta začela hoditi leta 2012, leta 2013 sta dobila prvega otroka, vsega skupaj štiri s prav posebnimi imeni - North, Saint, Chicago in Psalm. Poročila sta se maja leta 2014 v Firencah v Italiji.

Življenje za Kardashianovo se spreminja, saj je že septembra lani padla odločitev, da se bo televizijska oddaja, s katero je zaslovela - Kardashianovi - po 14 letih snemanj in predvajanj letos končala.

Kim Kardashian se je prvič poročila pri 19 letih z glasbenim producentom Damonom Thomasom, kar je trajalo štiri leta, nakar se je leta 2011 poročila z nekdanjim košarkarjem lige NBA Krisom Humphriesom, kar pa je trajalo le tri mesece preden je vložila zahtevo za ločitev.

Kardashianova namerava ostati v Los Angelesu, West pa je iz Chicaga in zadnja leta naj bi mu bilo všeč podeželje. Želi menda, da bi skupaj z otroki živel na svojem ranču v Wyomingu. Bogata sta oba, saj je Kardashianova uspešno prodajala svojo slavo preko raznih poslovnih podvigov, West pa je znan tudi po svojih modnih znamkah in pogodbi z Adidasom.

West ima na Instangramu 30 milijonov sledilcev, Kardashianova pa 200 milijonov na Twitterju. West se je lani celo podal v predsedniško kandidaturo, čeprav je ostal zvest privrženec bivšega predsednika Donalda Trumpa. Njegovo kandidaturo so analitiki ocenili kot poskus odvzemanja podpore temnopoltih in mladih volivcev demokratu Josephu Bidnu, kar bi koristilo Trumpu, vendar ni bil uspešen.

Kim Kardashian je pri Trumu dosegla pomilostitev ženske, ki je bila obsojena na dolgoletno zaporno kazen zaradi mamil. Pravi, da namerava postati odvetnica, sicer pa je zelo dejavna v prizadevanjih za izpustitev krivično obsojenih iz zapora.

West je doslej objavljal razne podrobnosti iz družinskega življenja in kritiziral svojo taščo Kristen Mary Jenner. Kim Kardashian je bila uvidevna do njegovih izpadov zaradi bipolarne motnje in je javnost prosila za razumevanje. Že od decembra lani naj ne bi več živela skupaj.