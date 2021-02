Detroit Red Wings na domačem ledu Little Caesars Arene niso bili kos razpoloženim panterjem, ki so jim pristrigli peruti. Izjemno so se odzvali že v prvi tretjini, ko so dosegli štiri gole.

Patric Hornqvist je bil uspešen dvakrat, Aleksander Barkov je bil odličen s tremi točkami, golom in dvema podajama, Keith Yandle pa je navdušil s tremi asistencami. Panthers so vroči, zmagali so na petih od zadnjih šestih tekem. Zanesljiv je bil tudi vratar Chris Driedger s 30 obrambami.

»Povsem smo jih nadigrali v prvi tretjini, kar se nam je bogato obrestovalo,« je bil navdušen Hornqvist: »Ko igramo, tako kot znamo, se lahko merimo z vsako ekipo, in ravno zdaj to delamo.«

Detroitu ni pomagala niti menjava v vratih. Thomas Greiss, ki je dopustil štiri zadetke v 13 strelih Floride, je moral z ledene ploskve. Zamenjal ga je Jonathan Bernier, ki je nato ubranil 23 strelov.

»Bili smo res zanič,« je bil jasen trener Detroita Jeff Blashill.