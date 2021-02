Murray s strelskim rekordom kariere popeljal Denver do zmage

Kanadski košarkar Jamal Murray je na tekmi lige NBA v gosteh pri Cleveland Cavaliers dosegel 50 točk, s strelskim rekordom kariere za redni del sezone pa je popeljal Denver Nuggets do zmage s 120:103. To je še drugič v desetih dneh, da so zlata zrna premagala konjenike. Slovenec Vlatko Čančar je za Denver odigral dve minuti, a brez učinka.