»Veljavni zakon o lekarniški dejavnosti, sprejet v času Cerarjeve vlade, vsem prebivalcem omogoča dostop do kakovostnih zdravil in lekarniških storitev, farmacevtskim delavcem pa neodvisnost.« Odpiranje več lekarn v urbanih središčih pa bi pomenilo zaprtje približno enakega števila lekarniških enot na obrobju. Izpostavila je primer Madžarske, kjer so po popolni liberalizaciji dejavnosti v mestih res odpirali nove lekarne, a je v štirih letih vrata zaprlo 600 lekarn v manjših krajih.